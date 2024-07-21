شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات المملكة تنافسن على جوائز أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد طلبة المنتخب السعودي للمعلوماتية للمنافسة على جوائز أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات.

ويقام في مدينة فيلدهوفن بهولندا، خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو، بعد تدريب مكثف على يد خبراء محليين ودوليين. طلاب المنتخب السعودي للفيزياء كان حقق طلاب المنتخب السعودي للفيزياء 3 جوائز عالمية، وشهادة تقدير في أولمبياد الفيزياء الأوروبي 2024 في دورته الثامنة.

وأُقيمت في مدينة كوتايسي بجمهورية جورجيا خلال الفترة من 15 - 19 يوليو الجاري؛ بمشاركة 240 طالبًا من 51 دولة.

وحصل الطالب مازن زيد الشخص بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم الأحساء على الميدالية الفضية. إنجازات الطلبة السعوديين فيما حقق الطالبان أحمد محمد عريف بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم جدة، ووسام عبدالجليل آل قنبر بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية ميداليتين برونزيتين.

كما نال الطالب أحمد سمير فضل الله بالصف الثاني الثانوي من إدارة تعليم مكة المكرمة شهادة تقدير.