شكرا لمتابعة خبر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع: المملكة ليس لها علاقة باستهداف الحديدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي، بشأن القصف الإسرائيلي في الحديدة باليمن، أن المملكة ليس لها علاقة أو مشاركة في هذا الأمر.

وتابع المالكي مؤكدًا أن المملكة لن تسمح بأي شكل كان من اختراق أجوائها من أي جهة كانت.

وسقط عدد من القتلى والجرحى فؤ هجوم شنته طائرات إسرائيلية، على مدينة الحديدة باليمن، أمس السبت، فيما أكد مصدر إسرائيلي، أن الغارات بالتنسيق مع الولايات المتحدة، والمجلس الدولي، لمهاجمة الحوثيين.