السعودية | القيادة تعزي رئيس فيتنام في وفاة الرئيس السابق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور الجنرال تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور الجنرال تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السابق السيد نجوين فو ترونغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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