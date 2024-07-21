الجامعة الإلكترونية تمدد التقديم على برامج البكالوريوس

وأكدت استقبال طلبات القبول عبر بوابة القبول الإلكتروني، كما تقدم خدمات متكاملة للمتقدمين الراغبين في الالتحاق بالجامعة، إضافة إلى خدمة الدعم التي يقدمها مركز خدمات المستفيدين في الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، للإجابة عن استفسارات المتقدمين عبر منصات الجامعة الرسمية كافة.
وأوضحت الجامعة أن بوابة القبول ستكون متاحة حسب التخصصات المطروحة في فروع الجامعة في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وينبع والجبيل والأحساء وأبها وجازان ونجران والعلا والقريات، في مجموعة من التخصصات النوعية التي تخدم احتياجات ومتطلبات سوق العمل وهي: إدارة الأعمال - التجارة الإلكترونية - المحاسبة - المالية - تقنية المعلومات - علوم الحاسب - علوم البيانات - الصحة العامة - المعلوماتية الصحية - اللغة الإنجليزية والترجمة - القانون - الإعلام الرقمي، وتختلف التخصصات المتاحة حسب الفرع، كما حرصت الجامعة على تنوع البرامج المطروحة التي جاءت وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، من أجل إعداد خريجين مؤهلين علميًا ومهاريًا.
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