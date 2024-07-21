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مواطن يمتلك موهبة استكشاف مواقع الآبار الجوفية بدون أجهزة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - يمتلك الشيخ لافي الجهني موهبة استكشاف مواقع مياه الآبار الجوفية وتحديد مواقعها بكل دقة وبدون استخدام اجهزة علمية .

ويقول الجهني وهو أحد سكان محافظة أملج، انه يمتلك هذه القدرة من فضل الله عزوجل ، ومنذ قرابة العشرون عاماً وهو يساعد المزارعين في اكتشاف الأماكن التي تحتوي علي مياة جوفية .

ويضيف الجهني أن موهبته تطورت مع مرور الوقت لتصبح وسيلة يعتمد عليها اهل القرية في حفر الأبار و توفير مياة الشرب والزراعة للعديد من اسر المزارعين .

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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