شكرا لمتابعة خبر عن تعيين الشيخ عبداللطيف ابن ربيق الحربي شيخًا للقبيلة وقرى الريان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة بتعيين الشيخ عبداللطيف بن مريبد بن حامد بن هنود بن ربيق الحربي شيخًا للقبيلة وقرى الريان .

ويملك الشيخ عبداللطيف ابن ربيق الحربي سيرة عطرة حيث دائما مايكون سباقا للخير و العمل الإنساني، وتقلد الشيخ عبداللطيف عدد من المناصب خدم من خلالها وطنه و أبناء المدينة المنورة بشكل عام و أبناء القبيلة و محافظة وادي الفرع بشكل خاص، و يعد ابن ربيق أحد رموز منطقة المدينة المنورة الذين يشار لهم بالبنان حيث قدم العديد من الخدمات للمجتمع و أبناءه.

وبدورها تبارك صحيفة صدى الإلكترونية للشيخ عبداللطيف ابن ربيق الحربي ثقة ولاة أمرنا و تسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد.