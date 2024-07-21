رياح شديدة على منطقة نجران تستمر حتى الثامنة مساءً

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح شديدة على مدينة نجران ومحافظات، حبونا، ويدمة، وثار، وخباش، وبدر الجنوب، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.



طقس السعودية اليوم



وكان المركز الوطني للأرصاد، قد كشف عن حالة الطقس على مناطق المملكة، مشيرًا إلى استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض والقصيم.

في حين تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.



كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة