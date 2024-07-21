السعودية | وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية.. التفاصيل ورابط التقديم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول إدارة مخاطر والاستدامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، اقتصاديات التنمية، العلاقات الدولية، الإحصاء).

– مسؤول التوعية والاتصالات الرقمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول الشؤون القانونية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

– أخصائي الهشاشة والمرونة: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الاقتصاد، التنمية الاجتماعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2024م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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