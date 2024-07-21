السعودية | حساب المواطن : مكافأة الطلاب من ضمن الدخل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية إضافة كل أنواع الدخل المفصح عنه ضمن إجمالي الدخل الشهري للأسرة حتى لا تتأثر حالة الأهلية.

مكافأة الطلاب

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار من أحد المتابعين بهذا الخصوص : تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها باختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافآت” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي” ثم إضافة وحفظ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

موعد صرف الدعم للمقبول اعتراضهم

وحول موعد صرف الدعم للأشخاص الذين تم قبول اعتراضاتهم قالت خدمة المستفيدين في حساب المواطن، إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ “10 يونيو ” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية”ضمن دورة الأهلية لشهر ” أغسطس “

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