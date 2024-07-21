شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول الموحد لكليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع والان نبدء بالتفاصيل

شروط التقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو تكون المتقدمة أماً لأبناء سعوديين.

أن يكون لدى المتقدم إثبات هوية ساري المفعول بطاقة هوية وطنية سجل الأسرة بطاقة الهوية الوطنية للأم السعودية، هوية مقيم).

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها خلال الخمس سنوات الماضية بحد أقصى عام 1440-1441هـ فما فوق.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير عام لا يقل عن (جيد).

أن يكون حاصلاً على نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيلي، بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين بحد أقصى عام 1440-1441هـ فما فوق، وسيتم التحقق من نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيلي عند ظهورها).

أن يكون متفرغاً للدراسة وغير ملتحق يعمل في القطاع العام أو الخاص.

أن يجتاز الكشف الطي.

لم يسبق فصله من أي مؤسسة تعليمية سابقة الأسباب تأديبية.

لم يسبق له الالتحاق بالجهة التي يرغب التقديم عليها باستثناء من السحب وهو في السنة التحضيرية / سنة المهارات الأساسية ومضى على انسحابه أكثر من فصلين دراسيين رئيسيين بما فيها الفصل الدراسي الذي تم الانسحاب منه.

أن يستوفي أي شروط أخرى نقرها مجالس الكليات والمعاهد.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية للجبيل وينبع عن فتح باب القبول الموحد للفصل الدراسي الأول للعام 1446 هـ، لكل من الكلية الصناعية والمعهد التقني في المدينتين.وبينت أن ذلك بدءًا من يوم الأحد 21 وحتى الخميس 25 يوليو 2024.وأوضحت أن التقديم يكون عبر بوابة القبول الموحد لكليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال الرابط.لتقديم الطلب يشترط على الطالب ما يلي: