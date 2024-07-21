شكرا لمتابعة خبر عن بلدية وادي الفرع تضع الصبات الخرسانية على بوابة حديقة مدخل المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تجاوبًا مع ما نشرت صحيفة صدى الإلكترونية، وضعت بلدية محافظة وادي الفرع الصبات الخرسانية على بوابة حديقة مدخل محافظة وادي الفرع، وذلك للمحافظة عليها ومنع السيارات من دخولها والوقوف على النجيلة الصناعية والزراعية دون أدنى مسؤولية.

وكانت صحيفة صدى الإلكترونية، نشرت خبرًا الأسبوع الماضي بعنوان “مطالبات بوضع حواجز خرسانية على حديقة مدخل وادي الفرع لمنع دخول السيارات ” و ذلك للحد من تهور بعض مرتادي حديقة مدخل المحافظة وصعودهم على النجيلة الصناعية والزراعية والعبث بالحديقة والممتلكات العامة.

بدورها تتقدم صحيفة صدى الإلكترونية بالشكر الجزيل لبلدية محافظة وادي الفرع على سرعة التجاوب والذي يعكس مدى اهتمام البلدية وحرصها على راحة أهالي المحافظة وزوارها والمحافظة على الممتلكات العامة.