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شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من ملائمتها للمواصفات القياسية.. مياه العروس تحت مجهر مختبرات أمانة جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف مدير إدارة المختبرات في أمانة محافظة جدة لؤي مرشد الصبحي، عن تغطية أعمال الكشف والفحص في مختبر الأغذية والمياه، لمصادر مختلفة من مياه مدينة جدة، والمتضمنة ”مياه الشرب غير المعبأة، والمياه غير الصالحة للشرب، ومياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيًا وثلاثيًا، ومياه الري المياه الجوفية والشواطئ“، وذلك بهدف التعرف على مدى ملائمتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
وأوضح أن عمليات الفحص تشمل التحليل الكيميائي لعينات المياه المختلفة، والكشف عن ”الأملاح الذائبة الكلية، والأكسجين الذائب، والأملاح الصلبة العالقة، والتوصيلية الكهربائية، المتضمن اختبار حساس لقياس قابلية الماء للتوصيل الكهربي عند درجة حرارة 25 درجة مئوية“.
ولفت إلى أن أعمال الفحص تتضمن أيضًا الكشف عن الكلوريدات، والفلورايد والنترات، والنتريت، والكبريتات، والأمونيا، فضلًا عن العناصر الثقيلة المتمثلة في ”الرصاص، والحديد، والزنك، والزرنيخ، وغيرها“.
الجدير بالذكر، أن المختبر يستخدم مجموعة من الأجهزة للتعامل مع عينات المياه، من ضمنها ”فرن التعقيم، والمطياف الضوئي، وقياس العكارة، وقياس الأس الهيدروجيني، والأيون كروماتوجرافي، والتقطير، وال“ BOD ”، والحضّان“ وجهاز ICP-OES لتحديد العناصر بما في ذلك المعادن الثقيلة في نطاق واسع من التركيزات، مع حساسية تصل لجزء في المليون «ppm»، مع إعطاء نتائج لحظية في نفس الوقت.
وأوضح أن عمليات الفحص تشمل التحليل الكيميائي لعينات المياه المختلفة، والكشف عن ”الأملاح الذائبة الكلية، والأكسجين الذائب، والأملاح الصلبة العالقة، والتوصيلية الكهربائية، المتضمن اختبار حساس لقياس قابلية الماء للتوصيل الكهربي عند درجة حرارة 25 درجة مئوية“.
التحليل الكيميائي للمياهوأضاف: ”يشمل التحليل الكيميائي للمياه، والطلب على الأكسجين الكيميائي والبيوكيميائي، والرقم الهيدروجيني، والعكارة، إلى جانب إجراء الفحوصات الميكروبيولوجية للمياه“.
ولفت إلى أن أعمال الفحص تتضمن أيضًا الكشف عن الكلوريدات، والفلورايد والنترات، والنتريت، والكبريتات، والأمونيا، فضلًا عن العناصر الثقيلة المتمثلة في ”الرصاص، والحديد، والزنك، والزرنيخ، وغيرها“.
الجدير بالذكر، أن المختبر يستخدم مجموعة من الأجهزة للتعامل مع عينات المياه، من ضمنها ”فرن التعقيم، والمطياف الضوئي، وقياس العكارة، وقياس الأس الهيدروجيني، والأيون كروماتوجرافي، والتقطير، وال“ BOD ”، والحضّان“ وجهاز ICP-OES لتحديد العناصر بما في ذلك المعادن الثقيلة في نطاق واسع من التركيزات، مع حساسية تصل لجزء في المليون «ppm»، مع إعطاء نتائج لحظية في نفس الوقت.