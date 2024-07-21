شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من ملائمتها للمواصفات القياسية.. مياه العروس تحت مجهر مختبرات أمانة جدة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.