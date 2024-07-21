مبادرة القراءة المتجولة تطلق ركن السياحة

أضافت مبادرة «القراءة المتجولة» في مكتبتها الإلكترونية «ركن التثقيف السياحي»، بهدف التوعية السياحية لجميع أفراد المجتمع بوصفها مهمة وطنية، للاطلاع والتعرف على مقومات دوت الخليج وتاريخه بحيثياته المختلفة، والتعرف أيضا على أصول الموروث الاجتماعي والثقافي للشعب.

وتهدف «القراءة المتجولة»، التي أطلقتها إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية (هاكاثون)، إحدى مبادرات جائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي، فكرة وتنفيذ فريق بواسل المدينة التطوعي بثانوية الأمير عبدالمحسن، إلى ترسيخ ثقافة القراءة بين جميع أفراد المجتمع، وإتاحة مصادر المعرفة في الأماكن العامة.

وتسعى مبادرة «القراءة المتجولة» إلى الإسهام في تحقيق المملكة أهدافها المنشودة في قطاع السفر والسياحة من خلال الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية، وجذب المزيد من الزوار إلى أراضيها ضمن إطار رؤية المملكة 2030.