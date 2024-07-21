35 % زيادة مسطحات البناء تقلص طلبات المخزون العقاري

أكد مهندسون معماريون وإنشائيون، لـ« دوت الخليج »، أن التحديثات التعديلات الجديدة على اشتراطات إنشاء المباني السكنية، التي أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيرًا، ستعمل على زيادة في مسطحات البناء بـ 35%، وإنشاء أدوار متصلة ومنفصلة، وإضافة شقق سكنية، وبالتالي تعزيز المعروض السكني على المستوى البعيد، وتسهم في تقليص الطلبات على المخزون السكني المتاح في السوق، وخفض استهلاك المخزون السكني المتاح، وتوفر منتجات سكنية مميزة، تخدم شريحة كبيرة من المستفيدين، وتعزز المعروض السكني.

واقترح الخبير الهندسي، المهندس هاني الضويان، حزمة أفكار عمرانية تتوافق مع التحديثات على اشتراطات المباني السكنية، وتحتويها داخل المنازل للاستفادة منها في العقارات السكنية، استثماريًا واجتماعيًا وترفيهيًا، من بينها: إضافة وحدة سكنية «أجنحة نوم» في الملحق العلوي، إضافة ديوانية «مجلس» خارجي في الدور الأرضي، وغرفة العاب، إضافة مكتب خاص، ومستودع، إضافة أدوار مستقلة للتأجير، غرف للسائق، وإلغاء الأسوار وتحويلها إلى مواقف للسيارات، والاستفادة من القبو كغرف للسائقين، ومستودعات، لافتًا إلى أن التعديلات، عالجت مشاكل مواقف السيارات «تكدس» السيارات في الطرقات، واكتظاظها في الأحياء السكنية، فجعلت التعديلات جميع السيارات داخل حدود الملكية، وبالتالي الشوارع مخصص كمسارات للسيارات وحركة وعبور المشاة، وأتاحت التعديلات إزالة الأسوار الخارجية للاستفادة منها كمواقف للسيارات.

أبرز التعديلات

01- نسبة بناء الدور الأرضي 75%

02- نسبة البناء الدور الأول 75%

03- نسبة بناء دور الملحق 70% من مسطح الدور الذي قبله.

04- الارتداد في الدور الأرضي مسموح من جميع الجهات.

05- الارتداد في الدور الأول 1.5م.

06- ارتفاع الملحق الأرضي مسموح بنفس ارتفاع الدور الأرضي بما لا يتجاوز 4.5م.

07- باب غرفة السائق يكون على واجهة المبنى بشكل لائق حضاري.

08- يسمح بوضع دور أرضي موقف سيارات ولا يحسب في مسطحات البناء للعمارة السكنية.