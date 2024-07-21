واقترح الخبير الهندسي، المهندس هاني الضويان، حزمة أفكار عمرانية تتوافق مع التحديثات على اشتراطات المباني السكنية، وتحتويها داخل المنازل للاستفادة منها في العقارات السكنية، استثماريًا واجتماعيًا وترفيهيًا، من بينها: إضافة وحدة سكنية «أجنحة نوم» في الملحق العلوي، إضافة ديوانية «مجلس» خارجي في الدور الأرضي، وغرفة العاب، إضافة مكتب خاص، ومستودع، إضافة أدوار مستقلة للتأجير، غرف للسائق، وإلغاء الأسوار وتحويلها إلى مواقف للسيارات، والاستفادة من القبو كغرف للسائقين، ومستودعات، لافتًا إلى أن التعديلات، عالجت مشاكل مواقف السيارات «تكدس» السيارات في الطرقات، واكتظاظها في الأحياء السكنية، فجعلت التعديلات جميع السيارات داخل حدود الملكية، وبالتالي الشوارع مخصص كمسارات للسيارات وحركة وعبور المشاة، وأتاحت التعديلات إزالة الأسوار الخارجية للاستفادة منها كمواقف للسيارات.
أبرز التعديلات
01- نسبة بناء الدور الأرضي 75%
02- نسبة البناء الدور الأول 75%
03- نسبة بناء دور الملحق 70% من مسطح الدور الذي قبله.
04- الارتداد في الدور الأرضي مسموح من جميع الجهات.
05- الارتداد في الدور الأول 1.5م.
06- ارتفاع الملحق الأرضي مسموح بنفس ارتفاع الدور الأرضي بما لا يتجاوز 4.5م.
07- باب غرفة السائق يكون على واجهة المبنى بشكل لائق حضاري.
08- يسمح بوضع دور أرضي موقف سيارات ولا يحسب في مسطحات البناء للعمارة السكنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 35 % زيادة مسطحات البناء تقلص طلبات المخزون العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.