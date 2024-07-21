15 ألف شكاوى المطارات والناقلات الجوية

سجلت أعداد المسافرين والرحلات الجوية نموا خلال النصف الأول من العام الحالي مرتفعة 17%، وبلغت 63 مليون مسافر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها 53 مليون مسافر. كما ارتفعت أعداد الرحلات الجوية 12% عبر 446 ألف رحلة، مقابل 399 ألف رحلة في النصف الأول من العام الماضي، في وقت سجلت فيه شكاوى المطارات والناقلات الجوية في العام الماضي 15.104 شكوى، منها 13.474 ألف شكوى من الناقلات الجوية بـ89% مقابل 1630 شكوى من المطارات بـ11%.

36 % بلاغات

كشف تقرير هيئة الطيران المدني للعام الماضي نمو البلاغات التي تسلمها مكتب تحقيقات الطيران 36%، حيث بلغ إجمالي البلاغات المستلمة 2389 بلاغا مقابل 1761 بلاغا في عام 2022، مع انخفاض تحقيقات المكتب التي أجراها 6%، حيث بلغ إجمالي التحقيقات المنفذة 17 تحقيقا مقابل 18 تحقيقا في عام 2022، وبلغ إجمالي التوصيات الصادرة 21 توصية، منها 15 توصية سلامة بـ71%، و6 توصيات سلامة مستقلة بـ29%، وبلغ إجمالي المطارات 29 مطارا، منها 15 مطارا داخليا بـ52% و14 مطارا دوليا بـ48%، وبلغ إجمالي رحلات الطيران 815.172 ألف رحلة، منها 781.888 ألف رحلة دولية مقابل 33.284 ألف رحلة داخلية.

5 أنواع

بلغ إجمالي شكاوى المطارات خلال العام الماضي 1630 شكوى، ممثلة في 5 أنواع وتصنيفات للشكاوى، واستحوذت إجراءات السفر على النصيب الأكبر من أنواع شكاوى المطارات، حيث بلغ إجمالي الشكاوى منها 469 شكوى بـ29%، وحلت الخدمات والمرافق العامة ثانيا بإجمالي 453 شكوى بـ28%، والأمتعة ثالثا بإجمالي 201 شكوى بـ12%، والمواصلات رابعا بإجمالي 190 شكوى بـ11.65%، والإجراءات الأمنية خامسا بإجمالي 174 شكوى بـ11%.

جدة تتصدر

تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة شكاوى المطارات بإجمالي 526 شكوى بـ32%، وحل مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثانيا، محققا 380 شكوى بـ23%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثا بـ147 شكوى بـ9%، ومطار أبها الدولي رابعا بإجمالي 97 شكوى بـ6%، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة خامسا بإجمالي 79 شكوى بـ5%.

في حين حصد مطارا نيوم والوجه أقل المطارات شكاوى بشكوى وحيدة لكل منهما بـ0.06%، وحل مطار طريف ثانيا بشكوتين بـ0.12%، ومطارا العلا والدوادمي ثالثا بإجمالي 3 شكاوى بـ0.18%، ومطار الأحساء الدولي رابعا بإجمالي 4 شكاوى بـ0.24%، ومطارا وادي الدواسر ورفحاء خامسا بإجمالي 5 شكاوى لكل منهما بـ0.30%.

رحلات ومسافرون

%17 نمو المسافرين في 6 أشهر

%12 نمو الرحلات الجوية في 6 أشهر

2389 بلاغا مستلما في العام الماضي

17 تحقيقا لمكتب الطيران في العام الماضي

15.104 شكاوى المطارات والناقلات الجوية في العام الماضي

إجراءات السفر تتصدر أنواع شكاوى المطارات

%32 من شكاوى المطارات لمطار جدة الدولي

أنواع شكاوى المطارات:

إجراءات السفر: 29%

الخدمات والمرافق العامة: 28%

الأمتعة: 12%

المواصلات: 11.65%

الإجراءات الأمنية: 11%

الأكثر شكاوى المطارات:

جدة: 32%

الرياض: 23%

الدمام: 9%

أبها: 6%

المدينة المنورة: 5%