شكرا لمتابعة خبر عن فتاة توثق ردة فعل والدها بعد ارتدائها النقاب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ فتاة وهي توثق ردة فعل والدها بعد ارتدائها للنقاب .

وظهرت الفتاك في المقطع وهي تحضّر لمفاجأة والدها بسعادة بالغة، بينما الأخير يندهش ويسجد لله فرحًا بعدما شاهدها مرتدية النقاب.

وسمع في المقطع الأب وهو يقول :” أخيرًا تالا لبست نقاب يا رب لك الحمد والشكر “، محتضنًا ابنته ومن ثم يسجد لله وضحكات الإبنة تتعالى بسعادة.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل معربين عن سعادتهم بردة فعل الأب، داعيين الله عز وجل أن يثبتها على ارتدائه.