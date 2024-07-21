شكرا لقرائتكم خبر عن 15 عامًا كحد أقصى.. تحديث اشتراطات عمر المعدات الثقيلة المستوردة والان نبدء بالتفاصيل



وتتضمن التحديثات الجديدة إلزام المستوردين بالحصول على شهادة مطابقة من جهة معتمدة من الهيئة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة جمركية لفئات المعدات الثقيلة المتنقلة المستخدمة على الطرق. كما حددت الاشتراطات عمر المعدات المسموح باستيرادها بخمسة عشر عامًا كحد أقصى، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت ملكية المعدة وصحة بياناتها. الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تحديث شامل لاشتراطات استيراد المعدات الثقيلة، وذلك في إطار سعيها لتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان مطابقة المعدات المستوردة لأعلى معايير الجودة والسلامة.وتتضمن التحديثات الجديدة إلزام المستوردين بالحصول على شهادة مطابقة من جهة معتمدة من الهيئة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة جمركية لفئات المعدات الثقيلة المتنقلة المستخدمة على الطرق. كما حددت الاشتراطات عمر المعدات المسموح باستيرادها بخمسة عشر عامًا كحد أقصى، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت ملكية المعدة وصحة بياناتها.





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وفي خطوة لتنظيم عملية الاستيراد، اشترطت الهيئة أن يكون الاستيراد مقتصرًا على الشركات والمؤسسات ذات السجل التجاري ذي العلاقة بمجال المعدات الثقيلة، مع السماح للأفراد باستيراد معدتين ثقيلتين كحد أقصى للاستخدام الشخصي خلال السنة.

وأكدت الهيئة على منع استيراد أي معدة ثقيلة لا تستوفي اللوائح الفنية ذات العلاقة، أو التي تعرضت للغرق أو الحوادث أو تلف الهيكل وفقًا لنتائج الفحص الذي تحصل عليه الماركة، وكذا حال الاعتماد على تقديم منع من أي جهة بذلك، على أن تكون ثلاث تقارير من المصادر المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى منع استيراد المعدات المعدل مقودها أو أو المسروقة أو التي تم التلاعب برقم هيكلها.