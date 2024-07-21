شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: المملكة تتابع بقلق تطورات الهجوم العسكري الإسرائيلي في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.