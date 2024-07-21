واطلع وزير السياحة على المشاريع القائمة من قبل صندوق التنمية السياحي في المنطقة، مؤكداً حرصه على أن تكون هذه المشاريع ذات مزايا نوعية وأن تلبي احتياجات المنطقة لاستقبال المزيد من السياح من داخل المملكة وخارجها، مشيدًا بما تحظى به المنطقة من طبيعة ساحرة وما تتمتع به من إمكانيات واعتدال مناخي مما يؤهلها لأن تصبح من أبرز الوجهات السياحية في المملكة وكل دول المنطقة.
وكشفت البيانات لأرقام القطاع السياحي في منطقة الباحة حتى نهاية العام 2023م، أن إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين تجاوز مليون سائح بزيادة بلغت نسبة 6% مقارنةً بالعام 2022م، فيما بلغ إجمالي إنفاق السياح 1.2 مليار ريال بزيادة بلغت 27%، كما بلغت عدد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة 32 ترخيصاً، وتجاوز عدد الغرف في مرافق الضيافة الـ 1200 غرفة، كما أن عدد الوظائف في القطاع السياحي وصل إلى ما يقارب 7 آلاف وظيفة بزيادة قدرها 11% عن العام 2022م، وبلغت نسب توطين الوظائف إلى 18%، فيما وصلت نسبة التوطين في الوظائف المرخصة من وزارة السياحة إلى 28%.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة يتجول في معالم الباحة السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.