وزير السياحة يتجول في معالم الباحة السياحية

زار وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، منطقة الباحة وذلك ضمن جولته على عددٍ من مناطق المملكة، بالتزامن مع برنامج صيف السعودية ، بمرافقة عددٍ من قيادات الوزارة. وتجول معاليه خلال الزيارة على عددٍ من المعالم السياحية في مدينة الباحة والوقوف على الإمكانيات المتوفرة للسياح الزائرين؛ بهدف إثراء تجربة السائح للوجهات السياحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المنطقة.

واطلع وزير السياحة على المشاريع القائمة من قبل صندوق التنمية السياحي في المنطقة، مؤكداً حرصه على أن تكون هذه المشاريع ذات مزايا نوعية وأن تلبي احتياجات المنطقة لاستقبال المزيد من السياح من داخل المملكة وخارجها، مشيدًا بما تحظى به المنطقة من طبيعة ساحرة وما تتمتع به من إمكانيات واعتدال مناخي مما يؤهلها لأن تصبح من أبرز الوجهات السياحية في المملكة وكل دول المنطقة.

وكشفت البيانات لأرقام القطاع السياحي في منطقة الباحة حتى نهاية العام 2023م، أن إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين تجاوز مليون سائح بزيادة بلغت نسبة 6% مقارنةً بالعام 2022م، فيما بلغ إجمالي إنفاق السياح 1.2 مليار ريال بزيادة بلغت 27%، كما بلغت عدد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة 32 ترخيصاً، وتجاوز عدد الغرف في مرافق الضيافة الـ 1200 غرفة، كما أن عدد الوظائف في القطاع السياحي وصل إلى ما يقارب 7 آلاف وظيفة بزيادة قدرها 11% عن العام 2022م، وبلغت نسب توطين الوظائف إلى 18%، فيما وصلت نسبة التوطين في الوظائف المرخصة من وزارة السياحة إلى 28%.