تمديد التقديم على مِنح التميُّز لطالبات الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تمديد فترة التقديم على “مِنح التميُّز” لطالبات الدراسات العليا، للبرامج المحلية التي تقدمها الجامعة، للعام الجامعي 1446هـ ، لمدة أسبوع إضافي بدءًا من يوم الأحد 28 يوليو وحتى يوم السبت 3 أغسطس 2024م.

ويُعنى برنامج منح التميّز باستقطاب الطالبات المتميِّزات من حملة الشهادات الجامعية؛ لتمكينهن من مواصلة الدراسات العليا محليًا، وتحقيق مسيرة تعليمية متكاملة ومميزة في صرح جامعة الأميرة نورة.

وتشمل منح التميّز (منحة كلية، ومنحة جزئية)، حيث يمكن التقديم عليها بعد صدور إشعار القبول على البرنامج الذي تقدمت عليه الطالبة في موقع عمادة الدراسات العُليا عبر بوابة القبول.

وتأتي مِنح التميُّز ضمن جهود عمادة الدراسات العليا للمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة، ودعم دراسات وأبحاث المرأة، بما ينعكس أثره في مسيرة التنمية الوطنية، وفي مخرجات الاقتصاد المعرفي محليًا وعالميًا.

ويمكن الاطلاع على ضوابط المِنح لطالبات الدراسات العليا، على موقع العمادة، عبر الرابط الموقع .