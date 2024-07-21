شكرا لمتابعة خبر عن مختبر الأغذية والمياه يغطي أعمال الكشف والفحص لمصادر مختلفة من مياه جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت أمانة محافظة جدة ممثلة بإدارة المختبرات، بتغطية أعمال الكشف والفحص في مختبر الأغذية والمياه، لمصادر مختلفة من مياه محاظة جدة، والمتضمنة مياه الشرب غير المعبأة، والمياه غير الصالحة للشرب، ومياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيًا وثلاثيًا، ومياه الري المياه الجوفية والشواطئ؛ بهدف التعرف على مدى ملائمتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.

وأوضح مدير إدارة المختبرات في أمانة محافظة جدة لؤي الصبحي، أن عمليات الفحص تشمل التحليل الكيميائي لعينات المياه المختلفة، والكشف عن الأملاح الذائبة الكلية، والأكسجين الذائب، والأملاح الصلبة العالقة، والتوصيلية الكهربائية المتضمن اختبار حساس لقياس قابلية الماء للتوصيل الكهربي عند درجة حرارة 25 درجة مئوية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الطلب على الأكسجين الكيميائي والبيوكيميائي، والرقم الهيدروجيني، والعكارة، إلى جانب إجراء الفحوصات الميكروبيولوجية للمياه.

وقال الصبحي أن أعمال الفحص تضمنت كذلك الكشف عن الكلوريدات، والفلورايد والنترات، والنتريت، والكبريتات، والأمونيا، فضلًا عن العناصر الثقيلة المتمثلة في الرصاص، والحديد، والزنك، والزرنيخ، وغيرها.

يُذكر أن مختبر الأغذية والمياه يستخدم مجموعة من الأجهزة للتعامل مع عينات المياه، من ضمنها فرن التعقيم، والمطياف الضوئي، وقياس العكارة، وقياس الأس الهيدروجيني، والأيون كروماتوجرافي، والتقطير، والـ “BOD”، والحضّان” وجهاز ICP-OES لتحديد العناصر بما في ذلك المعادن الثقيلة في نطاق واسع من التركيزات، مع حساسية تصل لجزء في المليون (ppm) وإعطاء نتائج لحظية في نفس الوقت.