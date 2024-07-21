شكرا لمتابعة خبر عن الركن تركي بن عبدالعزيز يحضر افتتاح معرض (RIAT2024) ويزور جناح القوات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضر سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن/ تركي بن بندر بن عبدالعزيز، افتتاح معرض الطيران العالمي (RIAT2024) المقام بقاعدة (فيرفورد) الجوية بالمملكة المتحدة.

حيث قام سموه والوفد المرافق له من وزارة الدفاع بزياره أجنحة المعرض ومشاهدة العروض الجوية، تلى ذلك زيارة جناح القوات الجوية الملكية السعودية والذي تضمن ركناً للصقور السعودية، الذي تم من خلاله استعراض إنجازات الفريق على مدى (25) عامًا عبر عدة تقنيات، منها الواقع الافتراضي (VR).

و عقد سمو قائد القوات الجوية الملكية على هامش المعرض اجتماعاً مع رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، الفريق الأول/ ديفيد آلفين، ومعالي رئيس أركان القوات الجوية البريطانية، الفريق أول/ ريتشارد كنقتون، وجرى خلال اللقائين استعراض العلاقات القائمة، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.