قائد القوات الجوية الملكية السعودية يحضر افتتاح معرض (RIAT2024) ويزور جناح القوات الجوية



حضر قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن/ تركي بن بندر بن عبدالعزيز، افتتاح معرض الطيران العالمي (RIAT2024) المقام بقاعدة (فيرفورد) الجوية بالمملكة المتحدة، حيث قام الفريق الركن والوفد المرافق له من وزارة الدفاع بزياره أجنحة المعرض ومشاهدة العروض الجوية، تلى ذلك زيارة جناح القوات الجوية الملكية السعودية والذي تضمن ركناً للصقور السعودية، الذي تم من خلاله استعراض إنجازات الفريق على مدى (25) عامًا عبر عدة تقنيات، منها الواقع الافتراضي (VR). وعلى هامش المعرض عقد سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية اجتماعاً مع رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، الفريق الأول/ ديفيد آلفين، ورئيس أركان القوات الجوية البريطانية، الفريق أول/ ريتشارد كنقتون، وجرى خلال اللقائين استعراض العلاقات القائمة، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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