تعليم الطائف يبدأ استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية

تعلن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية، حيث سيبدأ استقبال الطلبات من ١٤٤٦/١/١٧هـ ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٤م ولمدة اسبوعين.
*ضوابط تنظيم إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية
1-أن يتقدم الطالب السعودي لإعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية
2-أن يكون قد مضى على شهادة الطالب خمس سنوات وأكثر
3-أن يكون الطالب قد حصل على شهادة جميع صفوف المرحلة الثانوية من المملكة العربية السعودية
4-الطالب المتقدم لإعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية يختبر في المواد المقررة للصف الثالث ثانوي - المسار العام
5-تلغى شهادة المتقدم السابقة في حال نجاحه وتصدر له شهادة بتاريخ حديث وبنفس معدله السابق وبحسب النظام الدراسي الذي كانت عليه شهادته السابقة
6-تمنح للطالب فرصة إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية مرة واحدة خلال رحلته التعليمية
7-إذا أكمل المتقدم في مادة واحدة لا يحق له دخول الدور الثاني ويلغى طلبه وتبقى شهادته السابقة ولا يحق له التقدم مرة أخرى
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