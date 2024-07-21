شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يبحث سبل تعزيز التعاون للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والان نبدء بالتفاصيل

جهود دعم السعودية لليمن

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به.كما بحثا مستجدات الوضع الإنساني في اليمن.ونوّه جوليان هارنيس بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين والمتضررين في اليمن.