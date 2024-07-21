7 آلاف فرصة وظيفية لخريجي التقني

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن هذه الفرص الوظيفية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها، فيما تم تنفيذ 24 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وإقامة 19 ملتقى ومعرضًا للتوظيف بالشراكة مع العديد من الجهات الراغبة في استقطاب خريجي برامج التدريب التقني، إضافةً إلى عقد 23 لقاءً لمدراء الموارد البشرية من عدة جهات، إلى جانب توقيع 14 مذكرة تفاهم تعزز فرص حصول الخريجين على الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.
وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة أن الجهود تستمر لما بعد توفير الفرص الوظيفية للخريجين، وذلك من خلال قياس رضا أصحاب الأعمال عن جودة المخرجات التدريبية، حيث تم تحليل 128 استبانة قياس رضا الشركاء لهذا الغرض، كما تم قياس رضا الخريجين من خلال تحليل 386 استبانة خلال شهر يونيو.
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