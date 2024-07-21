وأشارت الهيئة إلى أنها تتيح من خلال منصاتها الرقمية المعتمدة خدمة التوثيق العقاري للأفراد والمنشآت، سعيًا لتنظيم التعاملات في السوق العقاري، وحماية المستفيدين ورفع الثقة في السوق، وتحفيز النشاط العقاري، كما تعمل على رفع الوعي العقاري لدى المتعاملين العقاريين، والتعريف بالخدمات والأنظمة والتشريعات العقارية من خلال مبادراتها العقارية وتنظيمها للملتقيات العقارية، ومشاركتها في المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالقطاع، مما يسهم في تحقيق الشفافية والموثوقية.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تهدف من خلال جهودها المستمرة إلى تنظيم الأنشطة العقارية كافة، من خلال تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، تسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، وخدمة المتعاملين في القطاع بما ينسجم مع تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستهدفات رؤية الممكلة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة العقار: الالتزام بتوثيق العقود يحفظ الحقوق ويعزز الشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.