مركز تنمية القطاع غير الربحي يصدر تقريره السنوي 2023

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقريره لسنة 2023، متضمناً مستجدات مؤشرات أداء المركز، ومنجزاته وفقاً للمرتكزات الإستراتيجية، والشراكات التي عقدها في ظل التنمية الوطنية المنشودة للقطاع غير الربحي، والجوائز التي حصدها في إطار أعماله المؤسسية والإعلامية.

ورصد حالة مؤشرات الأداء ومدى التقدم المحرز فيها، إذ تمكن المركز من تجاوز القيمة المستهدفة لكل مؤشر، وجهود المركز في تطوير إستراتيجيته المؤسسية حتى نهاية سنة 2026.

وتضمن التقرير عدداً من البيانات التي ترصد منجزات العمل التشاركي والمكتسبات المحققة من هذا التكامل وفي زيادة أعداد المتطوعين، وتنمية القطاع ككل، مستعرضاً التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الربحية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى منجزاته في النشاطات الاجتماعية ذات العلاقة بعمله.

واستعرض التقرير جهود صندوق دعم الجمعيات، وضح فيه التوجه الإستراتيجي للصندوق، وأهدافه، وارتباطه التنظيمي والإداري، والقيمة الضافية منه في تنمية القطاع غير الربحي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.