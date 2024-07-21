مساند: تحويل رواتب العمالة المنزلية يكون من قبل صاحب العمل فقط

وأضافت أن تحويل الراتب يجب أن يكون عن طريق المحافظ والبنوك المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللاستفادة من الخدمة يتطلب وجود العامل لدى قائمة المكفولين- إصدار إقامة للعامل المنزلي- وجود عقد موثق في منصة مساند- وجود حساب للعامل وصاحب العمل في لإحدى قنوات رواتب العمالة المنزلية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي:
Sts pay-Ur pay- Alinma pay-Mobily pay, and Enjaz
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