شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "القافلة الطبية" تقدم خدماتها لأكثر من 500 مستفيد بالدواسر والسليل والان نبدء بالتفاصيل

الخدمات الطبية في الرياض

القوافل الطبية في السعودية

الدمام - شريف احمد - اختتم تجمع الرياض الصحي الأول أعمال القافلة الطبية التي أطلقها في رحلتها الثانية من العاصمة الرياض إلى محافظتيّ وادي الدواسر والسليل، والتي بلغ خلالها إجمالي عدد المستفيدين إلى 562 مستفيد خلال يومي عمل.وبلغ عدد مستفيدي مستشفى وادي الدواسر العام 306 مستفيد، و256 مستفيد في مستشفى السليل العام.وقُدمت مختلف الخدمات الصحية العامة والتخصصية لهم عبر 14 مختص من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر التمريضية.كما أُقيمت ورشة عمل حول "المعايير الوطنية الأساسية لسلامة المرضى (ESR)"، وذلك للمختصين من منسوبي المنشآت الصحية، وعددًا من البرامج التدريبية والجلسات الحوارية في مختلف التخصصات الطبية.وتهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين وتطويرها، وفق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات.يذكر أن قافلة محافظتيّ وادي الدواسر والسليل هي المحطة الثانية لمبادرة "التجمع الأول" التطوعية، فيما كانت المحطة الأولى هي مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم، التي كانت مطلع الشهر الماضي.وبلغ فيها عدد المستفيدين 153 مستفيد، خلال يوم عمل واحد، فيما حظيت بإشادة وشهادة شكر وتقدير من مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة؛ نظير ما حققته من أثر مجتمعي مميز.