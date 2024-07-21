شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الرياض" تستضيف الاختبار النهائي المكثف في مكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت "الصحة" في الرياض الاختبار النهائي لبرنامج التدريب المكثف في مجال مكافحة العدوى تحت عنوان "التفشيات والترصد الوبائي المرتبط بالرعاية الطبية" (Healthcare Associated Infections Outbreak and Surveillance - HAIOS).

ويعد هذا البرنامج الذي انطلق بتاريخ 06/10/1445هـ الموافق 15/04/2024م بإشراف الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة من البرامج المتخصصة في مكافحة العدوى. دفعة جديدة من الكوادر الوطنية وتخرجت دفعة جديدة من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال الحيوي بعد ثلاثة أشهر من التدريب.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار دعم مشروع التحول الصحي الذي تقوده وزارة الصحة ووفق الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية.

وتستهدف تعزيز قدرات جميع إدارة المكافحة العدوى داخل المملكة في الحد من مخاطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وضمان سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويُعد أحد المبادرات الرئيسية الرامية لتعزيز قدرات ممارسي الرعاية الصحية في مواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، إذ يهدف إلى بناء وتطوير الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات الطبية (أطباء وتمريض، وصحة عامة ومختبرات طبية) المتعلقة بهذا المجال. مكافحة عدوى المنشآت الصحية ونوهت الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بجهود جميع المراكز الطبية والتي ساهمت في نجاح تنفيذ هذا البرنامج، كما هنأت جميع المتدربين الذين أكملوا البرنامج.

ولفتت إلى أهمية الدور الذي سيقومون به في دعم الجهود الوطنية، لحماية المرضى والعاملين الصحيين من مخاطر العدوى داخل المنشآت الصحية.

وأكدت الإدارة استمرار دعمها ورعايتها لهذه الكوادر المؤهلة، مشددة على أهمية استدامة التطوير المهني المستمر لهم، لضمان تحقيق الأثر المنشود على صعيد تحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة.