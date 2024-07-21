1350 جولة رقابية على 214 منشأة تجارية بالعمار

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة في بلدية العمار 1350 جولة رقابية على 214 منشأة تجارية خلال الربع الثاني لعام 2024م، أسفرت عن رصد 11 مخالفة، وتحرير 28 إنذارًا، حيث تنوعت المخالفات ما بين تدني مستوى النظافة، وعدم تجديد التراخيص، والبيع خارج حدود المحل.
وأشارت الأمانة إلى استمرار الجولات الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق «بلدي»، أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.
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