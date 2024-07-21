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مشاركة سعودية في الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل

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اخُتتمت أعمال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل في مقره الدائم بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان (المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني)، بمشاركة عدد من أطفال الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ويهدف البرلمان إلى طرح ومناقشة كل ما يتعلق بالطفولة في البلدان المشاركة، وتوفير منصة للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم وقضاياهم التي تسفر عن توصيات أو مواثيق ترفع إلى جامعة الدول العربية لعرضها على القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية؛ لتسهم في رسم مستقبل مشرق يتمكن من خلاله الأطفال تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

ومثل المملكة في البرلمان العربي للطفل أربعة أطفال من اللجنة الاستشارية للطفولة التابعة لمجلس شؤون الأسرة، شاركوا خلالها في فعاليات البرلمان المتنوعة من برامج علمية مكثفة، وعدد من الورش التدريبية، إضافة للعديد من الأنشطة الترفيهية؛ لتوثيق التعارف بين أعضاء البرلمان.

وتأتي الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة من البرلمان العربي للطفل كختام للدورة الحالية، التي ناقش خلالها برلمان الطفل العربي في جلساته السابقة عدة مواضيع أساسية لقضايا معاصرة أبرزها (حق الطفل في اتخاذ القرار) و(الطفل العربي جهد مستدام من أجل المناخ) وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على (الذكاء الاصطناعي بعيون الأطفال العرب).


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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