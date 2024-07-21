ومثل المملكة في البرلمان العربي للطفل أربعة أطفال من اللجنة الاستشارية للطفولة التابعة لمجلس شؤون الأسرة، شاركوا خلالها في فعاليات البرلمان المتنوعة من برامج علمية مكثفة، وعدد من الورش التدريبية، إضافة للعديد من الأنشطة الترفيهية؛ لتوثيق التعارف بين أعضاء البرلمان.
وتأتي الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة من البرلمان العربي للطفل كختام للدورة الحالية، التي ناقش خلالها برلمان الطفل العربي في جلساته السابقة عدة مواضيع أساسية لقضايا معاصرة أبرزها (حق الطفل في اتخاذ القرار) و(الطفل العربي جهد مستدام من أجل المناخ) وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على (الذكاء الاصطناعي بعيون الأطفال العرب).
كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة سعودية في الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.