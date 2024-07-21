جامعة سلطان تستضيف موهبة الإثرائي

وتأتي الاستضافة تنفيذًا لأهداف الخطة الإستراتيجية الرابعة للجامعة التي تركز على أهمية التطوير وجودة التعليم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية؛ إذ يهدف البرنامج إلى توسيع مدارك الطلبة العقلية والمعرفية، وتوفير الفرص لاكتشاف مجالات علمية جديدة، مثل الأمن السيبراني، ومجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والرياضيات المالية والإكتوارية، والفيزياء بين النظرية والتطبيق، والعمارة والتصميم الإبداعي، إضافة إلى الحقائب المهارية: التغلب على التحديات، والتفكير الأخلاقي والمهارات الشخصية والاجتماعية.
وستقدم جميع مواد البرنامج باللغة الإنجليزية، وهو نهج جديد يهدف إلى تعزيز مهارات اللغة لدى الطلبة وتطوير فهمهم للمفاهيم العالمية. إضافة إلى ذلك، ستكون هناك مادة واحدة فقط تُدرس باللغة العربية وهي مادة العمارة والتصميم الإبداعي رغبةَ في شرح المفاهيم بشكل أفضل.
كما يهدف البرنامج إلى مساعدة الطلبة على تحديد أهدافهم المستقبلية، وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وإبراز قدراتهم الإبداعية في بيئة محفزة ومثرية تحت إشراف متخصصين؛ لاستثمار أوقاتهم، بما يعود عليهم بالنفع خلال الإجازة الصيفية.
وسيشتمل البرنامج على العديد من المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل، منها: (الرياضيات المالية والإكتوارية)، و(الفيزياء بين النظرية والتطبيق)، و(العمارة والتصميم الإبداعي)، و(الأمن السيبراني)، و(علم البيانات والذكاء الاصطناعي).
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