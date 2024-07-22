مبادرة لإبراز مكانة الكعبة في الشريعة الإسلامية

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- بواسطة أيمن الوشواش - لإبراز مكانة الكعبة المشرفة في الشريعة الإسلامية، دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة (وَطَهِّر بَيتِي)، تزامنا مع غسل الكعبة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإبراز مكانة الكعبة المشرفة في الشريعة الإسلامية، دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة (وَطَهِّر بَيتِي)، تزامنا مع غسل الكعبة. وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بعد تدشينه المبادرة، أن الكعبة المنيفة بوأها الله تعالى لإقامة الشعائر الدينية، وأمر الخليل إبراهيم - عليه السلام - بتهيئة بيئتها التعبدية. مبينا أن مبادرة (وَطَهِّر بَيتِي) تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية والتوجيهية والتأريخية والعلمية والحضارية الدينية عن البيت الحرام، وسبل تعظيمه وإكرامه بالعبادة والطواف والغسل والتطهير، حسّا ومعنى، لإثراء تجربة المعتمرين والقاصدين، والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمين، باستثمار التقانة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي.

وتهدف مبادرة (وَطَهِّر بَيتِي) إلى تعميق هدايات البيت في وجدان المسلمين، وتوثيق ارتباطهم به، وإبراز مكانة الكعبة المشرفة في الشريعة الإسلامية.

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