فحص وتحليل مصادر المياه في جدة لضمان سلامتها

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وأوضح مدير إدارة المختبرات في الأمانة لؤي الصبحي، أن عمليات الفحص تشمل التحليل الكيميائي لعينات المياه المختلفة، والكشف عن الأملاح الذائبة الكلية، والأكسجين الذائب، والأملاح الصلبة العالقة، والتوصيلية الكهربائية المتضمن اختبار حساس لقياس قابلية الماء للتوصيل الكهربي عند درجة حرارة 25 درجة مئوية، بالإضافة إلى الطلب على الأكسجين الكيميائي والبيوكيميائي، والرقم الهيدروجيني، والعكارة، إلى جانب إجراء الفحوصات الميكروبيولوجية للمياه.
عمليات الفحص تشمل:
* التحليل الكيميائي لعينات المياه المختلفة.
* الكشف عن الأملاح الذائبة الكلية.
* الأكسجين الذائب.
* الأملاح الصلبة العالقة.
* الكشف عن الكلوريدات.
* الفلورايد والنترات، والنتريت.
* العناصر الثقيلة المتمثلة في:*الرصاص، والحديد، والزنك، والزرنيخ.
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