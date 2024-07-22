غسل الكعبة المشرفة بماء زمزم المخلوط بالورد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرف نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل بغسل الكعبة المشرفة أمس.وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام، وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

وفور وصوله غسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلل بالمخلوط، الذي يحضر منذ وقت مبكر من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

عقب ذلك أدى نائب أمير منطقة مكة المكرمة ركعتي الطواف. وشارك في غسل الكعبة المشرفة، الدكتور توفيق الربيعة، والدكتور عبدالرحمن السديس، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، وسدنة بيت الله الحرام.

غسل

الكعبة المشرفة: