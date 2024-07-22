تحويل المديريات في المناطق إلى فروع لوزارة الصحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت وزارة الصحة تحويل مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة إلى فروع للوزارة.وقال وزير الصحة فهد الجلاجل خلال ملتقى قادة فروع الوزارة، الذي عقد بالمنطقة الشرقية مؤخرا، «إن هذه الفروع ستقوم بدور الوزارة التنظيمي والإشرافي في المناطق والمحافظات».

ويأتي القرار تنفيذا لتحول وزارة الصحة من خلال فصل الأدوار التنظيمية والإشرافية عن أدوار تمويل الخدمات الصحية وتقديم الخدمات، الذي انطلق بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، وإطلاق التجمعات الصحية في كافة مناطق المملكة كمرحلة أولى التي اكتملت بنهاية العام الماضي، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية منتصف هذا العام بانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة.

ويجسد ذلك حرص واهتمام القيادة على توفير كافة الإمكانات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، حيث يسهم في تعزيز شمولية وكفاءة وتكامل خدمات الرعاية الصحية في كافة مناطق المملكة تحقيقا لمستهدفات تحول القطاع الصحي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن التحول الصحي في المملكة يمثل تحولا في مفهوم الرعاية الصحية من خلال نموذج الرعاية الصحية الحديث، ليرتكز على تعزيز الوقاية قبل العلاج، بما يسهم في توفير رعاية صحية شاملة وتعزيز الوعي وتسهيل الوصول للرعاية الصحية لكافة المواطنين؛ لوطن ينبض بالصحة.

التحول الصحي في المملكة: