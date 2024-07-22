الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 19 موقعا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 19 موقعا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 19 موقعا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وفي منطقة مكة المكرمة، قدمت الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال، أمس، في مركز حلي لأسبوع، وفي مركز قيا. فيما تقدم خدماتها اليوم في مركز أبو راكة، والأربعاء تقدم خدماتها للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، والخميس للرجال ليوم واحد لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، إذ تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت، وتقليل الجهد على المستفيدين.

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