شكرا لقرائتكم خبر تدني النظافة يتصدر المخالفات البلدية في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية العمار، 1350 جولة رقابية على 214 منشأة تجارية خلال الربع الثاني لـ2024، أسفرت عن رصد 11 مخالفة، وتحرير 28 إنذارا، إذ تنوعت المخالفات بين تدني مستوى النظافة، وعدم تجديد التراخيص، والبيع خارج حدود المحل.

وأشارت الأمانة إلى استمرار الجولات الرقابية، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات خلال تطبيق «بلدي»، أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.

وكانت الأمانة، ممثلة في بلدية محافظة رياض الخبراء، نفذت 1600 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الربع الثاني لـ2024، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد 109 مخالفات، ومصادرة ٦ كجم من المواد الغذائية غير صالحة الاستهلاك. كما بلغ عدد الإنذارات 49 إنذارا لبعض المنشآت التجارية بالمحافظة. مؤكدة على استمرار جولاتها الرقابية لرفع مستوى الامتثال البلدي.