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جاء الإعلان خلال ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بعنوان «الدراسة الميدانية لمستوى الالتزام البيئي لقطاع التبريد والتكييف». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي انخفاض نسبة الغازات الممنوعة في المملكة إلى 1%، وفقا لنتائج دراسة مستوى الالتزام البيئي لمنشآت التبريد والتكييف في المملكة، عقب مسح ميداني لـ 1200 منشأة بغرض الوقوف على الوضع العام، وتفعيل الخطة التصحيحية لتلك المنشآت.جاء الإعلان خلال ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بعنوان «الدراسة الميدانية لمستوى الالتزام البيئي لقطاع التبريد والتكييف». ويعد انخفاض نسبة الغازات الممنوعة مؤشرا إيجابيا لخطة خفض استهلاك الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون، في حين تنامى استيراد الأجهزة والغازات الصديقة للبيئة منذ عام 2020 وارتفاع الوعي ببروتوكول مونتريال، الذي يهدف إلى خفض كميات الغازات المؤثرة في طبقة الأوزون واستخدام بدائل صديقة للبيئة، ليتم التخلص التدريجي وبشكل نهائي من استخدام مختلف الغازات الضارة بطبقة الأوزون حتى العام 2030. الزيارات البحثية: زيارة 24 مصنعا تتعامل بالغاز.

تشكل نسبة 2% من نسبة المسح.زيارة 689 من مراكز الصيانة.

تشكل 58% من نسبة المسح.

زيارة 248 من موزعي الغاز ومورديه

تشكل 21 % من نسبة المسح.

زيارة 28 من مستوردي الأجهزة.

تمثل 2.3% من نسبة المسح.

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