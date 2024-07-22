التحذير من الأطعمة المكشوفة والباعة الجائلين خلال الصيف

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملتها التوعوية «الصيف والسياحة»، تزامنا مع ما يصاحب فصل الصيف من ارتفاع في درجات الحرارة مما يؤدي إلى تغير في بعض الخصائص الدوائية وبالتالي تؤثر على فاعلية الدواء، كما يؤدي إلى تضرر الأطعمة المعرضة لظروف تخزين غير مناسبة، إضافة الى التوعية حول التعامل الآمن مع مبيدات الحشرات والقوارض وذلك نتيجة لانتشارها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملتها التوعوية «الصيف والسياحة»، تزامنا مع ما يصاحب فصل الصيف من ارتفاع في درجات الحرارة مما يؤدي إلى تغير في بعض الخصائص الدوائية وبالتالي تؤثر على فاعلية الدواء، كما يؤدي إلى تضرر الأطعمة المعرضة لظروف تخزين غير مناسبة، إضافة الى التوعية حول التعامل الآمن مع مبيدات الحشرات والقوارض وذلك نتيجة لانتشارها. وستتضمن الحملة مواد توعوية منها ما يتعلق بحساسية الطعام، وفوائد تناول الفواكه والخضار الغنية بالماء لتجنب الجفاف خلال فترة الصيف، ونصائح تقدمها، للحصول على طعام آمن أثناء السفر، وأفضل أساليب تخزين الأدوية في السفر، وطريقة التعامل مع منتجات التجميل خلال فترة الصيف.

وحذرت الهيئة المسافرين من تناول الأطعمة المكشوفة أو من الباعة الجائلين، مؤكدةً أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة، لافتة إلى ضرورة التأكد من تاريخ صلاحيتها قبل تناولها، وقراءة البطاقة الغذائية والتأكد من صحتها وسلامتها، مشيرة إلى أن اتباع التعليمات يسهم في سلامة الأغذية خلال السفر.

كما أشارت إلى أهمية الحرص على طهي اللحوم والدواجن والبيض والأسماك جيدا قبل تناولها، وعدم أكلها دون الحصول على درجة استواء مناسبة، وفي ظروف تخزين صحية وسليمة. تأثر الأطعمة بدرجات الحرارة المرتفعة: تضرر الأطعمة المعرضة لظروف تخزين غير مناسبة.

يجعلها بيئة خصبة لنمو البكتيريا والتعفن.

تقلل من فترة الصلاحية للمنتج

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