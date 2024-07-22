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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم الاتفاق على تفعيل الأنشطة اللامنهجية لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخيرا مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة؛ بهدف تشغيل مركز للإيواء المؤقت غير الحكومي بمؤسسة التربية النموذجية في الرياض، وتعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين جودة وفعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية لمستفيدي الوزارة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير السبل التي تساعد على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم الاتفاق على تفعيل الأنشطة اللامنهجية لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخيرا مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة؛ بهدف تشغيل مركز للإيواء المؤقت غير الحكومي بمؤسسة التربية النموذجية في الرياض، وتعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين جودة وفعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية لمستفيدي الوزارة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير السبل التي تساعد على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأبرم المذكرة كل من رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان ، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. وتنص المذكرة على تعاون الوزارة مع الجمعية في تسهيل إجراءات التراخيص المبدئية والنهائية وفق اختصاصاتها وأدوارها النظامية، وتزويدها بالبيانات الأساسية للمستفيدين المرشحين من الوزارة مع مراعاة سياسة حوكمة البيانات الوطنية وحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى الاستشارات الفنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتضمن الاتفاقية حصول جمعية الأطفال ذوي الإعاقة على التراخيص اللازمة وفقا لما نص عليه الدليل الإجرائي لافتتاح مركز للتأهيل الاجتماعي غير الحكومي، مع القيام بالأعمال الإنشائية للمبنى من التجهيز والتأثيث، وجميع أعمال التشغيل، إلى جانب تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين بعدد 140 مستفيدا في خدمات الإيواء من ذوي الإعاقة المتوسطة والحركية القابلين للتدريب من خلال مدربين مختصين في مجال الإعاقة، وتفعيل الأنشطة اللامنهجية لتحقيق الدمج المجتمعي، وكذلك تقديم برامج الإرشاد الأسري لتمكين الأسر. أبرز الأهداف: تعزيز دور الوزارة في تمكين الفرد والمجتمع.

دعم وتفعيل المسؤولية المجتمعية.

تمكين ذوي الإعاقة بتقديم الخدمات التأهيلية.

تقديم الخدمات وفقا لأعلى معايير الجودة.

ضمان تحقيق اندماج اجتماعي لذوي الإعاقة.

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