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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عن طريق برامج جديدة لدعم الموهوبين في التخصصات الصحية، وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، أمس، اتفاقية شراكة لدعم الموهوبين، وذلك على هامش حفل نظمته الهيئة في مقرها بالرياض، جرى خلاله تكريم 18 موهوبا وموهوبة تميزوا في عدد من المجالات العلمية.

وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان، عن اعتزاز الهيئة بدعم مجالات الموهبة والإبداع، وشراكتها مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات العلمية والبحثية، وتنفيذ المشاريع الابتكارية ورفع وعي طلبة موهبة بأهمية العلوم المرتبطة بالتخصصات الصحية.

من جانبها، أوضحت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتورة آمال الهزاع، أن الاتفاقية التي وقعت مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعزز التعاون بين الجانبين بما يعود نفعه على طلاب وطالبات موهبة، مشيرة إلى أن المجال الصحي من المجالات المهمة لطلبة موهبة، وسيكون دور الهيئة فعالا في رفع الوعي تجاه أهمية العلوم بالتخصصات الصحية.

وجرى خلال الحفل استعراض التقنيات التي تستخدمها هيئة التخصصات الصحية، والتعرف على الجهود المبذولة في مجالات عمل الهيئة.

اتفاقية الشراكة تشمل: