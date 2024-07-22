تمديد التقديم على منح التميز بجامعة الأميرة نورة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تمديد فترة التقديم على «منح التميز» لطالبات الدراسات العليا، للبرامج المحلية التي تقدمها الجامعة، للعام الجامعي 1446هـ ، لمدة أسبوع إضافي بدءا من الأحد 28 يوليو حتى السبت 3 أغسطس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تمديد فترة التقديم على «منح التميز» لطالبات الدراسات العليا، للبرامج المحلية التي تقدمها الجامعة، للعام الجامعي 1446هـ ، لمدة أسبوع إضافي بدءا من الأحد 28 يوليو حتى السبت 3 أغسطس. ويعنى برنامج منح التميز باستقطاب الطالبات المتميزات من حملة الشهادات الجامعية؛ لتمكينهن من مواصلة الدراسات العليا محليا، وتحقيق مسيرة تعليمية متكاملة ومميزة في صرح جامعة الأميرة نورة. وتشمل منح التميز (منحة كلية، ومنحة جزئية)، حيث يمكن التقديم عليها بعد صدور إشعار القبول على البرنامج الذي تقدمت عليه الطالبة في موقع عمادة الدراسات العليا عبر بوابة القبول.

وتأتي منح التميز ضمن جهود عمادة الدراسات العليا للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة، ودعم دراسات وأبحاث المرأة.

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