شكرا لقرائتكم خبر برنامج في المجالات التقنية والمهنية للدارسين بمحو الأمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة تعليم الباحة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة أمس محاضرات توعوية لمنسوبي حملة محو الأمية بمقرها بمركز شرى في محافظة بلجرشي.

وأوضحت الإدارة أن الهدف من البرنامج تزويد الدارسين بالمهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية، ونشر ثقافة التقنية والعمل المهني، وتمكين المتعلمين الكبار من امتلاك المهارات الحياتية، والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية.

يشار إلى أن تعليم الباحة ينفذ حملة محو الأمية بقطاع محافظة العقيق بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية، تحت شعار «الباحة بلا أمية» في 32 مركزا تعليما، منها 20 مركزا للبنات و12 للبنين يضم 390 دارسا يقوم على تعليمهم وتدريبهم عدد من المختصين من الكوادر الإشراقية والتعليمية والإدارية، و27 مشاركا وداعما.