5 مشاريع علمية تضاعف جهود الموهوبين لتحقيق الابتكارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بـ5 برامج متنوعة استهدفت خلالها الطلاة الموهوبين من كل مناطق ومحافظات المملكة، اختتمت جامعة الطائف بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» برنامج موهبة 2024 الإثرائي الأكاديمي، في موسمه الثاني على التوالي.

وأكدت رئيس موهبة الإثرائي الدكتورة خديجة أبو النجا، أن البرنامج حقق حضورا مميزا للطلاب من مختلف مناطق المملكة، وذلك بالدعم غير المحدود من الجامعة، إذ ضمت الفعاليات وجود أكثر من 100 طالب وطالبة، من الموهوبين والمبتكرين المميزين، وخصص في أعماله دعم جهود الموهوبين وتشجيعهم على تحقيق مزيد من الابتكارات، وفق سلسلة برامج متنوعة، تناسب الفئات العمرية المستهدفة، وورش عمل خلاقة، تضمن فيها التطبيق للتجارب العملية، وأنشطة متنوعة ركزت في مجال الاستدامة الإبداعية، وكيفية تطوير الموهوبين، والتحضير للمستقبل.

وأضافت، بأن البرنامج خصص في فترة الصيف للاستفادة من أوقات الفراغ للطلاب وتوفير بعض المهارات لديهم، وتعريفهم بأهمية الأنظمة الذكية عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، كذلك مساعدة الطلاب في القيام بمشروع كامل لحل مشكلة تتعلق بملفات علمية معينة، بشكل احترافي تهدف إلى استكشاف طرق وخطوات محددة، يمكن فيها الطلاب من التخطيط على المشروع وآليات الطرق السليمة في اتباع العمل بشكل منهجي، للوصول في النهاية إلى العملية المناسبة والصحيحة بأقل كلفة، وأقل وقت ممكن.

البرامج شملت