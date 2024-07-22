رحلة عبر الزمن عكس الاتجاه من الفضاء إلى الأرض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأمل المستقبل بأسلوب مختلف هو فكرة معرض «السفارة الافتراضية» المقام حاليا في مركز الفناء الأول بحي السفارات بالرياض، حتى مطلع أغسطس المقبل، خلال مجموعة أعمال فنية تحمل في رمزيتها رحلة من المستقبل الافتراضي إلى الواقع الحالي، وعبور البشرية رحلة الصمود والتحديات عكس الاتجاه، تبدأ (إيابا) من الفضاء إلى الأرض، وانعكاسا بالأثر والنهايات، وتنتهي (ذهابا) من الأرض إلى الفضاء.

ويصور تجمع ثلة من الفنانين السعوديين، ومن الكويت، ومصر، وفلسطين، والبوسنة، وزامبيا، وبلجيكا، رؤيتهم الفنية المستندة على جوانب علمية، ونفذت بخامات منوعة، وبأدوات الذكاء الاصطناعي، ليقدموا تجربة مغايرة لما سيكون عليه حال الإنسان في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وشكل الأرض بعد التغير المناخي والهجرة وتغير الهوية.

ويعايش الزوار في مساحة مكانية «السفارة الافتراضية» تحول الزمان والمكان كليا، والعيش في 2040، على متن القمر الصناعي Space-X في الفضاء، خلال أعمال فنية اعتمدت على التكوين، والفيديو، والتصوير الفوتوغرافي، والوسائط المطبوعة، تحمل في رمزيتها دلالات عن التحولات والاختلافات في مستقبل الأرض.

وعن فلسفة الأعمال وفكرة «السفارة الافتراضية»، قالت المقيمة الفنية للمعرض سارة المطلق: «الانتقال إلى مرحلة زمنية افتراضية خلال المعرض هو دعوة للزائر للمشاركة في المستقبل، وتمكينه من التغيير، ابتداء من الحاضر عبر المخاطبة الفنية للمجتمعات وجمع ثقافات فنية مختلفة الاتجاه والإبداع».

عن معرض «السفارة الافتراضية»