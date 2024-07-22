ارتفاع متوسط عمر السعوديين إلى 78 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة الترتيب الـ72 بين أكثر من 200 دولة حول العالم حسب متوسط عمر سكانها المتوقع، حسب بيانات حديثة لـ2024، صادرة عن الأمم المتحدة، والذي بلغ 78.29 سنة.

الدول الـ10 الأولى من حيث متوسط طول العمر المتوقع لسكانها كانت على الترتيب: موناكو، هونغ كونغ، ماكاو، اليابان، ليختنشتاين، سويسرا، سنغافورة، إيطاليا، كوريا الجنوبية إسبانيا.

أما الدول الـ10 الأخيرة من حيث قصر متوسط العمر المتوقع لسكانها فهي على الترتيب من حيث الأقل: نيجيريا، تشاد ، ليسوتو، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، الصومال ، ساحل العاج، غينيا، مالي بوركينا فاسو.

وأوضح التقرير، أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة يعكس المستوى العام لمعدل الوفيات بين السكان، وهو متوسط ​​عدد السنوات التي قد يتوقع الشخص أن يعيشها، من الولادة إلى الوفاة. وأشارت الدراسات إلى أن طول العمر يعتمد على 3 عوامل رئيسة هي : الوراثة، الجنس، نمط الحياة، والذي يشمل مكونات مثل: النظافة، النظام الغذائي، ممارسة الرياضة، الثقافة، اختيارات نمط الحياة (مثل التدخين والمهنة)، والوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة وحتى معدلات الجريمة. ونظرا للاختلافات من بلد إلى آخر في كثير من هذه المكونات، فربما لا يكون من المستغرب أن يكون متوسط ​​العمر المتوقع متفاوتا بين البلدان في جميع أنحاء العالم.

وفقا للأمم المتحدة، بلغ متوسط ​​العمر المتوقع عالميا ابتداء من 2023، (70.8 عاما) للذكور، و(76.0 عاما) للإناث، بمتوسط ​​73.4 عاما. يختلف متوسط ​​العمر المتوقع بشكل كبير حسب المنطقة، وكذلك حسب البلد.

