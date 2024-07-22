دمج التعليم بالترفيه في معسكر الشباب الصيفي

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- بواسطة أيمن الوشواش - من خلال دمج التعليم بالترفيه، يواصل معسكر الشباب الصيفي في نسخته الثانية فعالياته الإثرائية والترفيهية، بمشاركة نحو 290 شابا وفتاة، بتنظيم من جمعية شباب المستقبل بمدينة عرعر، ويستمر حتى 16 محرم الجاري. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من خلال دمج التعليم بالترفيه، يواصل معسكر الشباب الصيفي في نسخته الثانية فعالياته الإثرائية والترفيهية، بمشاركة نحو 290 شابا وفتاة، بتنظيم من جمعية شباب المستقبل بمدينة عرعر، ويستمر حتى 16 محرم الجاري. وتنوعت فعاليات المعسكر، إذ شملت دورات في فن الأداء بالمسرح، وقصص النجاح وأدوات صناعة النجاح، واللياقة البدنية والصحية للشباب، إضافة إلى لقاء خاص بالفتيات في صناعة وتزيين الكيك. كذلك قدم المعسكر فعاليات وأنشطة ترفيهية، منها بطولة كرة القدم للكبار، وبمشاركة 12 فريقا رياضيا من شباب مدينة عرعر، وبطولة خاصة بالأشبال الأقل من 15 عاما، وبطولة في لعبة البولينغ، وبطولة الفيفا، وبطولة البلوت، ومسابقة قرآنية لأجمل صوت في القرآن الكريم وتطبيق أحكام التجويد والوقف والابتداء.

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